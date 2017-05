Contrat de 7 ans avec les Maple Leafs !

TORONTO - Les Maple Leafs de Toronto se sont assurés de conserver les services du jeune défenseur Nikita Zaitsev pour une longue période, lui faisant signer une prolongation de contrat de sept saisons.

La nouvelle entente, qui affectera la masse salariale des Leafs à hauteur de 4,5 millions $ US par campagne, liera les deux parties jusqu'en 2023-24.



Âgé de 25 ans, Zaitsev a joué les 82 rencontres des Maple Leafs en 2016-17, récoltant 36 points, dont quatre buts. Le Russe, qui avait paraphé un contrat d'une saison l'été dernier, a également disputé quatre matchs éliminatoires.



Avant de s'amener en Amérique du Nord, Zaitsev a participé à 317 matchs dans la Ligue continentale de hockey, au cours desquelles il a marqué 32 buts et ajouté 63 aides.



Zaitsev a également représenté la Russie à la Coupe du monde de hockey, où il a inscrit deux aides en quatre rencontres.



Par ailleurs, les Leafs ont également annoncé la mise sous contrat de l'attaquant Ben Smith, qui a signé un pacte d'un an, d'une valeur de 650 000 $.



Le patineur de 28 ans a marqué deux buts et s'est fait complice de deux autres en 36 matchs avec les Leafs, qui l'avaient réclamé au ballottage de l'Avalanche du Colorado.



En 237 rencontres avec les Leafs, l'Avalanche, les Sharks de San Jose et les Blackhawks de Chicago, Smith a récolté 54 points, dont 29 buts.



Il a été un choix de sixième tour, 198e au total, des Hawks en 2008.