Coupe Memorial: les Spitfires battent les Sea Dogs

WINDSOR, Ontario - Jeremy Bracco a inscrit un but et une aide et les Spitfires de Windsor ont défait les Sea Dogs de Saint-Jean 3-2, vendredi, en ouverture de la coupe Memorial.

Jeremiah Addison et Aaron Luchuk ont aussi touché la cible pour les Spitfires (1-0-0), l'équipe hôtesse du tournoi. Mikhail Sergachev, un espoir du Canadien de Montréal, a récolté deux aides et Michael DiPietro a repoussé 20 lancers.



Nathan Noel et Thomas Chabot ont répliqué pour les Sea Dogs (1-0-0), champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Callum Booth a effectué 20 arrêts.



Un total de 44 jours se sont écoulés entre l'élimination des Spitfires lors du premier tour des séries de la Ligue de l'Ontario et la première rencontre de la Coupe Memorial. Les joueurs étaient donc reposés et ils n'ont pas démontré de signe de rouille.



Huit des neuf derniers vainqueurs de la Coupe Memorial avaient gagné le titre de leur ligue. Les Cataractes de Shawinigan sont l'exception, en 2012.



Les Sea Dogs ont été les premiers à cogner à la porte après cinq minutes de jeu, mais DiPietro s'est étiré de tout son long et a sorti la mitaine au dernier moment pour stopper le tir de Samuel Dove-McFalls après un rebond favorable de la bande.



Addison, qui appartient aussi au Canadien, a ouvert la marque en avantage numérique avec 4:03 à faire en première période. Son tir a surpris Booth du côté du bloqueur.



Bracco a creusé l'écart avec 1:43 à faire en deuxième période, à l'issue d'une période marquée par la robustesse et du jeu serré. Bracco a contourné un défenseur avant de s'y prendre par deux fois avant de battre Booth.



Le gardien des Sea Dogs a gardé les siens dans le match en frustrant Logan Brown à bout portant tôt au retour de l'entracte.



Cependant, Booth n'a rien pu faire quand Luchuk a dévié un tir de Sergachev avec 15:12 à faire.



Les Sea Dogs ont rendu les choses intéressantes en marquant deux fois tard en troisième période, mais ils ont été incapables de compléter la remontée.



Samedi, les Otters d'Erie, champions de la Ligue de l'Ontario, affronteront les Thunderbirds de Seattle, champions de la Ligue de l'Ouest.