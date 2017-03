Courte victoire de 2-1 aux Bruins face aux Flyers

Michael Dwyer / The Associated Press

BOSTON - Drew Stafford a touché la cible alors qu'il restait 5,6 secondes au match lorsque son tir a ricoché contre la tige du bâton du défenseur Brandon Manning avant de terminer sa course au fond du filet des Flyers de Philadelphie, procurant ainsi une courte victoire de 2-1 aux Bruins de Boston samedi après-midi.

David Pastrnak a ajouté l'autre filet des Bruins en avantage numérique, et Tuukka Rask a repoussé 26 tirs. La formation du Massachusetts présente maintenant une fiche de 10-3 depuis l'embauche de l'entraîneur-chef par intérim Bruce Cassidy, qui a remplacé Claude Julien le 7 février.



Jordan Weal a riposté pour les Flyers, et Steve Mason a effectué 25 arrêts dans la défaite. Les Flyers sont en voie de rater de nouveau les séries éliminatoires avec une neuvième défaite à leurs 14 derniers matchs.



Stafford s'est emparé du disque le long de la rampe du côté droit et après avoir effectué quelques manoeuvres, il a tiré la rondelle en direction du filet des Flyers sans véritable conviction. Manning passait par là au même moment et le caoutchouc a été redirigé par mégarde derrière Mason.

Le défenseur des Flyers s'est alors enfoui le casque dans ses gants, en signe d'incrédulité.