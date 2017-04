Craig Anderson finaliste pour le trophée Masterson

NEW YORK - Le gardien Craig Anderson, des Sénateurs d'Ottawa, fait partie des finalistes pour l'obtention du trophée Masterson.

Les autres sont les attaquants Andrew Cogliano, des Ducks d'Anaheim, et et Derek Ryan, des Hurricanes de la Caroline.



Le trophée est remis au joueur de la LNH incarnant le mieux la persévérance, l'esprit sportif et le dévouement au hockey.



Des journalistes membres de la Professional Hockey Writers Association ont tenu un scrutin au terme de la saison régulière. Les trois finalistes sont ceux qui ont récolté le plus de votes.



Le gagnant sera dévoilé au gala de la LNH le 21 juin au T-Mobile Arena, à Las Vegas.



Anderson a connu une saison fructueuse tout en soutenant son épouse Nicholle qui lutte contre un cancer de la gorge.



Après avoir quitté les Sénateurs en octobre pour être à ses côtés, Nicholle lui a dit qu'il devait réintégrer le club, ce qu'il a fait le 29 octobre, dans un contexte où Andrew Hammond était blessé à l'aine.



Anderson est retourné auprès de sa femme au début décembre, alors qu'elle subissait des traitements, puis il est revenu au jeu après la pause du match des étoiles.



Anderson a remporté 25 de ses 40 départs.

Le mois dernier il a remporté un 147e gain, établissant le record des Sénateurs à ce chapitre.



Cogliano n'a jamais raté de match en 10 saisons. Il a disputé 786 rencontres de suite (833 en incluant les séries).

Cette durabilité est la quatrième plus longue de l'histoire de la LNH.



Ryan n'a pas été repêché après son séjour dans la Ligue de l'Ouest. Embauché par les Hurricanes en juin 2015, il est devenu un régulier cette saison: en 67 matches, il a marqué 11 buts et a récolté 29 points.