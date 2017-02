Crosby inscrit son 1000e point en carrière

PITTSBURGH - Sidney Crosby a conclu sa soirée de rêve en marquant en prolongation pour procurer une victoire de 4-3 aux Penguins de Pittsburgh contre les Jets de Winnipeg, jeudi soir.

Crosby a profité d'une spectaculaire manoeuvre individuelle d'Evgeni Malkin pour pousser la rondelle dans un filet laissé libre par le gardien Connor Hellebuyck alors qu'il ne restait que 21 secondes à jouer en prolongation.

Plus tôt dans la rencontre, le capitaine des Penguins de Pittsburgh avait inscrit son 1000e point en carrière dans la LNH.



«C'est bien de remporter le match quand tu as une soirée aussi mémorable, a affirmé Crosby. Tu veux terminer la partie de la bonne façon.»



Malkin a également touché la cible en temps réglementaire, tout comme Chris Kunitz, et Phil Kessel a ajouté un but pour créer l'égalité en troisième période, pour les Penguins.



Patrik Laine a enregistré son 27e but de la saison pour les Jets. Paul Postma et Dustin Byfuglien ont aussi trouvé le fond du filet tandis que Hellebuyck a réalisé 35 arrêts.



Crosby a atteint le plateau des 1000 points en obtenant une mention d'assistance sur le but de Kunitz, à 6:28 de la première période.



Crosby a amorcé la partie avec 368 buts et 999 points en 756 matchs. Il s'agissait de sa 632e mention d'aide en carrière dans le circuit Bettman. En atteignant ce plateau à son 757e match, il est devenu le 12e joueur le plus rapide de l'histoire à réussir l'exploit. Il est également le 86e joueur de l'histoire de la LNH à amasser 1000 points en carrière.



Crosby est le troisième joueur des Penguins à enregistrer 1000 points avec l'équipe. Il a rejoint Mario Lemieux et Jaromir Jagr. Âgé de 29 ans, le natif de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, en est à sa 12e saison dans la LNH.



«Le fait qu'il ait marqué le but vainqueur est à propos, a mentionné l'entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan. Il n'y a aucune limite en ce qui concerne Sid. Il est si bon comme joueur.»



Alors que les Penguins menaient 1-0, le défenseur Kris Letang a tenté un tir-passe devant le filet en direction de Crosby, mais Blake Wheeler s'est interposé et il a intercepté la rondelle. Crosby est cependant revenu à la charge et il a soutiré le disque à Wheeler avant de le refiler à Kunitz, qui a décoché un tir sur réception qui a trompé la vigilance de Hellebuyck.



Les partisans au PPG Paints Arena lui ont réservé une chaleureuse ovation et Crosby les a salués lors de l'arrêt de jeu.



«Il a été capable d'utiliser son corps pour se créer de l'espace et il a été capable d'enlever la rondelle à un rival avant de me faire une belle passe au meilleur endroit possible. C'est de cette façon qu'il gagne les batailles», a exprimé Kunitz.



Crosby est le troisième joueur de la LNH à atteindre le plateau des 1000 points cette saison. Un peu plus tôt, Alexander Ovechkin et Henrik Sedin avaient également franchi ce plateau.



Grâce à ses 31 buts, Crosby occupe toujours le premier rang des meilleurs buteurs de la LNH.