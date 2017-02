Crosby inscrit son 1000e point en carrière dans la LNH

PITTSBURGH - Le capitaine des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby a inscrit son 1000e point en carrière dans la LNH, jeudi soir.

Il a atteint ce plateau en obtenant une mention d'assistance sur le but de Chris Kunitz, à mi-chemin en première période, alors que les Penguins croisaient le fer avec les Jets de Winnipeg.



Crosby a amorcé la partie avec 368 buts et 999 points en 756 matchs.



Âgé de 29 ans, le natif de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, en est à sa 12e saison dans la LNH.



Plus de détails à venir.