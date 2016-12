Crosby marque son 24e but

PITTSBURGH - Sidney Crosby a marqué son 24e but de la saison, un sommet dans la LNH, et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Devils du New Jersey 4-1, vendredi soir.

Les Penguins ont rebondi de belle façon après avoir connu leur pire performance de la saison, une correction de 7-1 contre les Blue Jackets, à Columbus, jeudi.



Chad Ruhwedel a enregistré son premier but en carrière dans la LNH tandis qu'Eric Fehr et Patric Hornqvist ont aussi trouvé le fond du filet pour les Penguins. Marc-André Fleury a stoppé 22 rondelles pour signer une première victoire à ses trois derniers départs.



Les Penguins ont porté à 8-0-1 leur fiche à domicile au cours des neuf derniers matchs.



Kyle Palmieri a été l'auteur du seul but des Devils, qui ont perdu pour une huitième fois lors de leurs neuf dernières parties. Cory Schneider a repoussé 35 tirs, mais il n'a pas reçu beaucoup d'aide de sa défensive.