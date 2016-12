Crosby marque son 25e but dans le gain des Penguins

NEWARK, New Jersey - Sidney Crosby a marqué dans un quatrième match de suite pour aider les Penguins de Pittsburgh à l'emporter 5-2 face aux Devils du New Jersey, mardi.

Conor Sheary lui a refilé dans l'enclave après que son tir de près ait été stoppé par Cory Schneider, et Crosby a eu la tâche facile pour enfiler un 25e but cette saison.



Crosby a aussi obtenu deux aides, guidant les siens vers un 10e gain en 13 matchs en décembre.



Evgeni Malkin a inscrit un but et une assistance, devenant le quatrième joueur de l'histoire des Penguins à atteindre 800 points.



Justin Schultz et Carl Hagelin ont aussi déjoué Cory Schneider, tandis que Bryan Rust a marqué dans un filet désert.



Marc-André Fleury a effectué 21 arrêts, portant sa fiche à 3-0-0 contre les Devils cette saison. Schneider a bloqué 22 tirs.



Pierre-Alexandre Parenteau et Adam Henrique ont offert la réplique des Devils qui ont gagné un seul de leurs 10 derniers matchs.