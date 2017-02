Crosby marque son 34e but dans la victoire des Penguins

PITTSBURGH - Sidney Crosby a inscrit son 34e but de la saison, Matt Murray a effectué 35 arrêts et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Flyers de Philadelphie 4-2 au Heinz Field, samedi soir.

Matt Cullen, Nick Bonino et Chad Ruhwedel ont également touché la cible pour les Penguins. Une performance impressionnante pour les partisans réunis au stade des Steelers de Pittsburgh, où les Penguins ont capitalisé sur une prestation chancelante du gardien de but Michal Neuvirth.



Jake Guentzel a récolté deux mentions d'assistance et les Penguins se trouvent à cinq points seulement des Capitals de Washington qui trônent au sommet de la section Métropolitaine.



Jakub Voracek et Shayne Gostisbehere ont été les deux seuls joueurs des Flyers à déjouer Murray. Neuvirth a arrêté 25 des 29 rondelles dirigées vers lui.



Il s'agissait d'un troisième revers pour les Flyers en autant de matchs disputés à l'extérieur.