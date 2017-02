Crosby marque son 34e but et aide les Penguins à l'emporter 4-2 face aux Flyers

PITTSBURGH — Sidney Crosby a inscrit son 34e but de la saison, Matt Murray a effectué 35 arrêts et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Flyers de Philadelphie 4-2 au Heinz Field, samedi soir. Un match qui a permis au capitaine des Penguins de tourner la page sur l'un des chapitres difficiles de sa carrière.



Crosby était au sommet de son art lors de la Classique hivernale en 2011, lorsqu'il a été frappé à la tête par le joueur des Capitals de Washington Dave Steckel. Un événement qui a changé le cours de sa carrière. Par la suite, il a passé près de deux saisons à se remettre de cet incident. Un sujet difficile pour lui qui a simplement mentionné qu'il souhaitait un meilleur dénouement cette fois-ci.



≪Je crois que c'était spécial à tous les niveaux de pouvoir jouer dehors et de marquer, spécialement ici étant donné ce qui s'est passé auparavant≫, a-t-il affirmé.



Matt Cullen, Nick Bonino et Chad Ruhwedel ont également touché la cible pour les Penguins. Une performance impressionnante pour les partisans réunis au stade des Steelers de Pittsburgh, où les Penguins ont capitalisé sur une prestation chancelante du gardien de but Michal Neuvirth.



Jake Guentzel a récolté deux mentions d'assistance et les Penguins se trouvent à cinq points seulement des Capitals de Washington qui trônent au sommet de la section Métropolitaine.



Jakub Voracek et Shayne Gostisbehere ont été les deux seuls joueurs des Flyers à déjouer Murray. Neuvirth a arrêté 25 des 29 rondelles dirigées vers lui.



Il s'agissait d'un troisième revers pour les Flyers en autant de matchs disputés à l'extérieur.



Malgré la température clémente qui avait fait grimper le mercure vendredi après-midi — une température plus appropriée pour disputer un match de hockey dans la rue que pour tenter de monter une glace au centre d'un stade de football — Dame Nature a donné un coup de main aux organisateurs de la ligue quelques heures avant l'événement. Un front froid s'est installé samedi en fin d'après-midi, juste à temps pour renouer avec les températures saisonnières lors de la mise en jeu officielle.



La chaleur n'aura finalement pas été un facteur problématique, mais le vent oui. Les rafales de vent ressenties au niveau de la patinoire ont été tellement dérangeantes que la LNH a décidé de faire changer de côté de patinoire les deux équipes pour qu'elles puissent jouer sur le même pied d'égalité.