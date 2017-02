Crosby rompt l'impasse en avantage numérique et les Penguins gagnent 3-1

RALEIGH, N.C. - Sidney Crosby a brisé l'égalité lors d'un avantage numérique en deuxième période et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 3-1 mardi soir.

Evgeni Malkin et Scott Wilson ont également touché la cible pour les champions en titre de la coupe Stanley, qui se sont relevés après avoir subi leur seule défaite en temps réglementaire depuis la pause du match des étoiles.



La victoire des Penguins leur a permis de s'approcher à trois points des Capitals de Washington et du premier rang du classement général de l'Association Est. Les hommes de Mike Sullivan présentent une fiche de 7-1-3 depuis la trêve.



Jeff Skinner a inscrit l'unique filet des Hurricanes, qui ont subi un cinquième revers de suite. Durant cette glissade, ils n'ont marqué que quatre buts et en ont accordé 19.



Dans la victoire, Matt Murray a réalisé 29 arrêts comparativement à 19 pour Cam Ward.