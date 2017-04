Crosby sonne la charge pour les Penguins (vidéos)

WASHINGTON - Sidney Crosby a inscrit deux buts en 52 secondes et Nick Bonino a marqué le but vainqueur en troisième période, jeudi, lorsque les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Capitals de Washington 3-2 lors du premier match de leur série éliminatoire de deuxième tour.

Crosby et Alex Ovechkin ont retenu l'attention avant le début de la série. Ovechkin a d'ailleurs inscrit son quatrième but des séries à la suite d'un tir formidable.

Le but vainqueur de Bonino:

In need of a goal and @NickBonino delivers again.



