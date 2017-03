Crosby tranche en tirs de barrage pour les Penguins

NEW YORK - Sidney Crosby a amassé un but et une aide et il a marqué le but vainqueur en tirs de barrage pour mener les Penguins de Pittsburgh vers une victoire de 4-3 aux dépens des Rangers de New York, vendredi soir.

Jake Guentzel et Bryan Rust ont aussi touché la cible pour les Penguins, qui ont mis fin à une série de quatre revers. Matt Murray a stoppé 30 tirs pour récolter une 29e victoire cette saison.



Phil Kessel a également enfilé l'aiguille pour les visiteurs, en fusillade.



Chris Kreider a créé l'égalité 3-3 alors qu'il ne restait que 11,6 secondes à jouer en troisième période. Nick Holden a obtenu un but et une mention d'assistance tandis que Rick Nash a ajouté un but. J.T. Miller s'est fait complice de deux buts des Rangers. Henrik Lundqvist a réalisé 32 arrêts.



Les Rangers montrent un dossier de 0-5-3 à domicile depuis qu'ils ont battu les Capitals de Washington, le 19 février.