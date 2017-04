Crosby va affronter les Maple Leafs ce soir

TORONTO - Sidney Crosby va jouer contre les Maple Leafs de Toronto, mais il semble que d'autres réguliers des Penguins vont obtenir une soirée de repos, samedi.

L'entraîneur Mike Sullivan n'a pas annoncé qui sera laissé de côté, mais il a confirmé que Crosby sera dans la formation.



Toronto peut obtenir la dernière place disponible en séries dans l'Est en l'emportant.



Si on se fie à l'entraînement matinal de Pittsburgh, Nick Bonino, Patric Hornqvist, Brian Dumoulin et Bryan Rust pourraient obtenir un répit.



On pense que c'est Marc-André Fleury qui va affronter les Leafs, avec Tristan Jarry comme réserviste. Ce dernier a été rappelé de la LAH en matinée.



Evgeni Malkin reste à l'écart en raison d'une blessure à l'épaule. Olli Maatta et Carl Hagelin sont aussi parmi les éclopés.



Les Penguins vont se mesurer aux Blue Jackets de Columbus au premier tour.



Sullivan connaît les implications du match de samedi pour les Leafs, le Lightning et les Islanders, mais il dit que la priorité est de faire ce qui est le mieux pour les Penguins, à court et à long terme. Il ajoute que l'alignement qu'il va utiliser sera compétitif.