Cuisante défaite pour le Lightning (vidéo)

TAMPA, Floride - Les Maple Leafs de Toronto ont inscrit quatre buts en deuxième période pour blanchir le Lightning de Tampa Bay 5-0, jeudi soir.

La troupe de Mike Babcock retrouve donc le dernier rang de l'Association Est donnant accès aux séries éliminatoires et elle devance le Lightning et les Islanders de New York par un point.



Morgan Rielly et Matt Martin ont marqué à 15 secondes d'intervalle durant cette séquence fructueuse en période médiane. Roman Polak, Connor Brown et James van Riemsdyk ont également trouvé le fond du filet pour les Maple Leafs. Frederik Andersen a repoussé 33 rondelles pour récolter son quatrième blanchissage de la saison.

Faits saillants:

La formation torontoise se relevait d'un revers de 7-2 subi contre les Panthers de la Floride, mardi soir.



Le Lightning, qui montre un dossier de 12-3-3 lors de ses 18 derniers matchs, a remplacé Andrei Vasilevskiy en deuxième période, après qu'il eut accordé quatre buts en 15 tirs. Il avait connu une séquence de 6-0-1 lors de ses sept derniers départs.