D'Halifax à Rimouski, Crosby célèbre ses 30 ans avec la coupe Stanley

HALIFAX - La super-vedette de la LNH Sidney Crosby affirme que 30 ans n'est «qu'un chiffre», lui qui célèbre son anniversaire lundi dans sa Nouvelle-Écosse natale dans le cadre d'un défilé à travers Halifax.

Crosby a mentionné aux journalistes qu'il apprécie ces moments de célébrations avant de tourner son attention en vue du camp d'entraînement des Penguins de Pittsburgh plus tard ce mois-ci.



Le triple champion de la coupe Stanley et futur membre du Temple de la renommée affirme que ce sera un grand défi d'en gagner une autre, mais il est prêt à essayer.



Crosby constate que le hockey de la LNH continue d'être plus rapide, ce qu'il apprécie.



Des milliers de personnes se sont massées dans les rues de Halifax le long du défilé afin de voir la coupe.



Des photos publiées dans les médias sociaux pendant le week-end ont montré Crosby avec la coupe dans un hôpital local pour enfants et levant la coupe à bout de bras à côté d'un avion à Halifax.



Après le défilé de Halifax, «Sid the Kid» se rendra à Rimouski, où il a joué son hockey junior avec l'Océanic dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.