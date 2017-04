«Danault est un très bon 2e centre» - Bob Perno

(98,5 Sports) - À sa première saison complète avec le Canadien de Montréal, Phillip Danault a vécu une véritable éclosion.

Le joueur de centre de 24 ans a marqué 13 buts et récolté 27 mentions d’aide pour un total de 40 points en 82 parties de saison régulière. Contre les Rangers de New York lors des séries, il a obtenu deux aides en six parties.

Rappelons qu’il avait été obtenu par le Canadien en février 2016 des Blackhawks de Chicago ainsi qu’un choix de deuxième tour de 2018 en retour de Dale Weise et Tomas Fleischmann.

La saison dernière, il avait récolté cinq points, dont trois buts en 21 parties avec le CH. Repêché par les Blackhawks en 2011 au 26e rang, Danault n’avait disputé que 32 parties dans la LNH avant de quitter pour Montréal.

Évidemment déçu

Selon son agent Bob Perno, Phillip Danault était très déçu de l’élimination du Canadien contre les Rangers.

«Après avoir connu une bonne saison, c’est sûr que c’est de la déception. Mais il réalise qu’il ne manque pas beaucoup d’éléments pour en faire une équipe qui peut aspirer à la Coupe Stanley», a dit l’agent qui œuvre au sein de l’agence Newport Sports Management.

Cette agence, dont le patron est Don Meehan représente également Alexei Emelin, Jeff Petry et Michael McCarron chez le Canadien. Meehan est également l’agent de P.K. Subban.

1er ou 2e centre?

Malgré une fin de saison décevante, Marc Bergevin pourra certainement se réjouir de l’éclosion du jeune centre natif de Victoriaville.

«Au début de l’année, les attentes n’étaient pas élevées. Il n’était pas très connu par les amateurs de Montréal. Il n’avait pas beaucoup joué à Chicago. Quand il est arrivé ici, on ne lui demandait pas grand-chose. Mais plus la saison s’avançait, plus ce que Phillip s’adaptait et il a commencé à produire», a dit Perno en entrevue avec Benoit Dutrizac.

Lorsqu’Alex Galchenyuk s'est blessé et a dû s'absenter, c’est le jeune Danault qui est venu à la rescousse. En saison régulière, la pression et les responsabilités additionnelles n’ont pas semblé l’affecter. Il a continué de produire et il a réussi à créer une chimie avec ses compagnons de trios, notamment Alexander Radulov et Max Pacioretty.

Toutefois, en séries, alors qu’il participait à son premier tournoi printanier dans la LNH, sa productivité et celle de ses ailiers ont été en dessous des attentes.

«À ses premières séries, d’affronter un gardien comme (Henrik) Lundqvist et de faire produire des joueurs comme (Alexander) Radulov et (Max) Pacioretty, je pense que c’était en demander beaucoup. Il a donné un effort très honnête. Phillip est plus un très bon deuxième centre. Est-ce qu’il peut devenir un premier centre? Dans deux ou trois ans, peut-être. L’avenir le dira.»

«C’est évident que le plus gros besoin du Canadien selon moi, c’est un centre qui peut produire à l’offensive. Le deuxième besoin, ça serait un défenseur qui peut jouer deuxième ou troisième défenseur. Markov est encore excellent, mais il commence à vieillir.

Subban et Therrien heureux?

Concernant P.K. Subban, le client de Meehan, Bob Perno ne croit pas qu'il s'est réjoui de l'élimination de son ancienne équipe.

«On n’a pas encore eu de réaction de sa part, car il est encore impliqué dans les séries (avec les Predators de Nashville). Mais connaissant P.K., je suis certain qu’il est déçu pour le Canadien de Montréal, car il portait dans son cœur le Canadien et la ville de Montréal. P.K. n’est pas parfait, mais il y a une chose, c’est une personne honnête, entière, qui adorait le Canadien de Montréal.»

Même son de cloche pour Michel Therrien.

«C'est un être très intelligent et émotif, a-t-il dit de l'ancien entraîneur-chef du Canadien. Et je suis certain qu’il a eu un pincement au cœur quand ses (anciens) joueurs ont été éliminés.»

Galchenyuk et Beaulieu?

Depuis l'élimination du Canadien, les partisans et analystes y vont déjà avec leurs solutions pour améliorer le sort de l'équipe l'an prochain. Parmi certaines de ces options, on entend souvent les partisans dire qu'il faudrait échanger soit Galchenyuk ou Nathan Beaulieu.

«Des fois, il faut arriver à la conclusion que même si un jeune a le potentiel de Galchenyuk ou Beaulieu, il faut se poser la question : est-ce qu’ils sont à la bonne place à Montréal? On a tout fait depuis deux ou trois ans, on a tout essayé, pis ça ne marche pas. On est rendu que ça plafonne. Pour l’organisation, quelle est la solution? Est-ce que c’est d’aller chercher ce dont on a besoin le plus? Ça fait des années qu’on cherche un centre no 1 et c’est quoi le prix à payer? Est-ce que c’est Galchenyuk, Beaulieu ou les deux?», a questionné Bob Perno.