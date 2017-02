Danny Dubé estomaqué par la performance de Max Pacioretty

(98,5 Sports) - Nul doute que le capitaine des Canadiens Max Pacioretty a joué un très grand match dans la victoire de 5-4 en prolongation contre les Coyotes en Arizona.

«J’ai été estomaqué de la performance de Max Pacioretty, a déclaré admiratif Danny Dubé à Jacque Fabi après la rencontre. C’était un gars en mission. Il a tout fait sur la glace. En plus de marquer des buts, il a provoqué des situations extrêmement favorables en offensive pour ses coéquipiers, sur les buts de Radulov et le but gagnant de Galchenyuk.»

Selon Danny Dubé, l’attitude de meneur de Pacioretty dans ce match marquera certainement un point tournant dans son rôle de capitaine.

«Son implication, son investissement dans le match ont été un élément clé dans la victoire des siens, a rajouté Dany Dubé.»

En ce qui concerne celui qui est considéré comme le pilier de l’équipe, le gardien Carey Price, ce fut encore un match difficile, même s’il doit être soulagé par cette victoire.

«Carey Price ne nous a pas habitués à des périodes aussi longues de difficulté, a dit Dubé. Ce soir il n’a pas été bon. On s’attendait à ce que tout le monde soit bon, compris lui.»

Par ailleurs Danny Dubé a aimé voir les joueurs du Tricolore jouer beaucoup plus entre les cercles de mise au jeu en territoire offensif.

«Ce soir ils ont ramené la rondelle avec régularité vers le centre de la glace et la plupart des buts ont été marqués de l’intérieur de ces fameux points de mise en jeu, a constaté Dubé. C’est un point très positif »

En conclusion, Danny Dubé s’est dit convaincu que Marc Bergevin procédera à une transaction d’ici le 1er mars, date limite pour les transferts de joueurs.

«C’est sûr qu’on va tenter de s’améliorer, a-t-il affirmé. Je ne dis pas que ce sera un joueur vedette qui va s’amener, mais je pense sincèrement qu’on essaie d’améliorer l’attaque et un peu la défensive. Nous on sait que Dallas est venu souvent voir jouer les Canadiens.»

Dubé croit que Bergevin serait très intéressé à acquérir le défenseur Johny Oduya.»