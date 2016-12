Dany Dubé verrait Julien BriseBois comme DG de l'Avalanche

(98,5 Sports) - Alors que rien ne va du côté de l'Avalanche du Colorado, certains médias locaux commencent à s'impatienter et veulent la tête de Joe Sakic.

L’Avalanche du Colorado est la pire équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec une fiche de 11-20-1. Après sa plus récente dégelée de 6-0 contre les Maple Leafs de Toronto jeudi soir, le journaliste Mark Kiszla du Denver Post a demandé la démission de Joe Sakic.

«On a un problème de leadership, Joe Sakic n’est pas crédible auprès des joueurs. Les reproches qu’on lui fait c’est de ne pas être très présent autour de l’équipe, de ne pas avoir le pouls de son équipe. De ne pas être un directeur général qui est proactif, qui n’a pas un bon réseau», d’affirmer Dany Dubé vendredi soir.

L’analyste des matchs du Canadien déplore l’arrivée d’anciens joueurs de l’Avalanche du Colorado qui ont voulu appliquer les recettes de succès d’hier au hockey d’aujourd’hui. Mais selon Dubé, le hockey a trop changé que ce de telles stratégies soient efficaces.

«Ce grand tapage qu’on a fait lors de l’arrivée des anciens de l’Avalanche tels que Joe Sakic et Patrick Roy, Adam Foote, ça me rappelle tellement l’histoire des Oilers d’Edmonton. J’ai énormément de difficulté lorsqu’une organisation tente de revivre le passé. Qu’on utilise les anciens sur une base promotionnelle, je n’ai aucun problème avec ça. Mais si on veut les impliquer dans le département hockey, il faut qu’ils soient crédibles. Il faut qu’ils aient développé leurs habiletés et pris de l’expérience.»

BriseBois à la rescousse

Selon Dany Dubé, le DG doit être un homme d’expérience et il suggère à l’organisation d’embaucher Julien BriseBois qui est directeur général adjoint à Tampa Bay et un ancien de l’organisation du Canadien de Montréal.

«Joe Sakic peut être un président, mais un Julien BriseBois, c’est un gars qui a de l’expérience et qui a fait ses classes. Il a une fraîcheur dans le regard et qui a eu du succès dans la Ligue américaine, il a développé un bon club-école (avec le Lightning) qui a gagné des championnats. Il n’arrive pas de nulle part», assure Dubé.

Et ce coup de barre doit se faire rapidement parce que Dubé estime que l’organisation de l’Avalanche est actuellement à la dérive.