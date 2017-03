De moins en moins de combats chez le Canadien

(98,5 sports) - Même s'il y a une toute petite augmentation du nombre de combats dans la LNH cette saison comparativement à l'an dernier, chez le Canadien, on est encore en mode diminution.

Si la tendance se maintient, le Tricolore affichera cette année son plus bas total de combats depuis 1962-63.

En 67 matchs cette saison, le Canadien a vu un de ses joueurs jeter les gants à douze reprises. Selon cette moyenne, le Canadien terminera l’année avec 14 ou 15 combats, le plus bas total des 50 dernières années. L’an dernier, il en avait enregistré 16.

Selon les statistiques compilées par hockeyfights.com, et ce depuis 1957-58, c’est justement en 1962-63 que le Canadien avait été le plus discipliné à ce chapitre avec 10. À l’époque, les équipes disputaient 70 matchs par saison et il n’y avait que six clubs dans la Ligue. C’est donc dire que cette année-là, à tous les sept matchs, un joueur du Canadien jetait les gants.

Cette année chez le Canadien, c’est à tous les 5,58 matchs que l’on a droit à un combat.

Fait cocasse, dans les années 1970 et 1980, il n’était pas rare de voir plus de combats en séries chez le Canadien que lors d’une saison complète aujourd’hui.

Par exemple, lors des séries de 1971, le Canadien avait pris part à 17 combats. Lors des séries de 1984, 1985, 1986 et 1987, les amateurs du CH avaient pu être témoins respectivement de 22, 16, 24 et 16 combats.

Dans l’autre sens, il y a eu plus ou autant de combats lors des matchs préparatoires de 2009 (13), 2010 (12), 2011 (13), 2014 (13) que lors de toute la saison régulière actuelle.

Dans la LNH, en date d’aujourd’hui, 295 combats ont eu lieu. Une projection nous permet donc de s'attendre à une saison 2016-17 comptant 370 batailles. Si c’était le cas, on surpasserait le chiffre de 344 enregistré l’an dernier. Ce chiffre s’avère un record de l’histoire moderne de la LNH pour le nombre de combats le moins élevé, et ce, en prenant même compte des saisons écourtées pour cause de grève ou de lockout.

Présentement, dans la LNH, il y a un combat à chaque trois matchs, une légère augmentation comparativement à 2015-16, alors que ce chiffre avait atteint un record de 2,8 matchs.

(Un texte de Jeremy Filosa / 98,5 Sports)

*les statistiques proviennent du site hockeyfights.com