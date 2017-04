Début de série endiablée entre Ducks et Flames (vidéo)

ANAHEIM, Californie - Jakob Silfverberg et Ryan Getzlaf ont fait bouger les cordages en avantage numérique, John Gibson a réalisé 30 arrêts et les Ducks d'Anaheim ont défait les Flames de Calgary 3-2, jeudi soir.

Rickard Rakell a également noirci la feuille de pointage pour les Ducks, qui ont fait subir aux Flames une sixième défaite consécutive en séries au Honda Center.



Sean Monahan a lui aussi marqué en supériorité numérique et Sam Bennett a ajouté un but pour les Flames, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers premiers matchs d'une série. Brian Elliott a stoppé 38 rondelles.



Les Ducks ont pris les devants 1-0 dans la série et ils accueilleront les Flames samedi, à l'occasion du deuxième duel.





Silfverberg a donné les devants 3-2 aux Ducks alors qu'il restait 2:13 à jouer au deuxième vingt. Il a décoché un lancer des poignets qui a trompé la vigilance d'Elliott. Lance Bouma regardait le tout du banc des pénalités, lui qui s'était fait prendre pour obstruction envers Gibson.



Dans les dernières minutes de la rencontre, les Flames ont bénéficié d'un avantage numérique de deux joueurs pendant 1:14, mais ils n'ont pu créer l'égalité. Gibson a eu son mot à dire, notamment lorsqu'il a privé Johnny Gaudreau d'un but en étendant la jambière gauche alors qu'il ne restait que 17,8 secondes à la partie.



La troupe de Glen Gulutzan s'était donné une avance de 2-1 à mi-chemin au deuxième engagement, quand Bennett a accepté une superbe remise de Kris Versteeg avant de loger le disque dans le fond du filet.



Un mauvais changement a cependant ouvert la porte aux Ducks, qui ont créé l'égalité. Kevin Bieksa a envoyé Getzlaf en échappée et il a effectué un bon tir des poignets que le gardien des Flames a bloqué. Rakell a toutefois bien suivi le jeu et il a poussé le retour derrière Elliott.