Défaite des Coyotes: Alexander Burmistrov sort sur une civière (vidéo)

BOSTON - Riley Nash a brisé l'égalité en désavantage numérique et les Bruins de Boston ont filé vers un gain de 4-1 aux dépens des Coyotes de l'Arizona, mardi.

Le match a été marqué par l'expulsion de Colin Miller des Bruins après une violente mise en échec contre Alexander Burmistrov, qui a quitté sur une civière.





Colin Miller ejected for this hit on Burmistrov pic.twitter.com/ZgbDRtBFZO — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 1 mars 2017

Il est resté immobile pendant de longues minutes mais quand on l'amenait hors de la patinoire, il a pu soulever les deux pouces en guise d'encouragements.



Miller a reçu une majeure de cinq minutes et une inconduite de match pour son geste, en deuxième période.



Les Coyotes ont fait savoir que Burmistrov a été transporté à l'hôpital pour y subir des tests.



Nash a fait 2-1 à 7:07 en deuxième période. Son but a été suivi de ceux de David Backes et Brad Marchand; Miller avait marqué au premier vingt.



Tuukka Rask a bloqué 22 tirs pour les Bruins, qui ont remporté leurs trois derniers matches. Seul Peter Holland a logé une rondelle derrière lui.



Mike Smith a flanché quatre fois en 14 tirs, en deux périodes. Il a ensuite été remplacé par Louis Domigue, qui a fait 11 arrêts.