Des prolongations de contrat pour Rozsival et Tootoo

Kamil Krzaczynski / The Associated Press

CHICAGO - Les Blackhawks de Chicago ont accordé des prolongations de contrat d'un an au défenseur Michal Rozsival et à l'attaquant Jordin Tootoo.

En cinq saisons à Chicago, Rozsival, âgé de 38 ans, a joué pour deux équipes championnes. Il a un but et une passe cette année.



Tootoo, âgé de 34 ans, a disputé 36 matchs après avoir signé à Chicago l'été dernier.



Les Blackhawks, deuxièmes dans l'Association Ouest, seront en quête d'une cinquième victoire d'affilée et d'une 10e à leurs 11 derniers matchs quand ils accueilleront les Penguins de Pittsburgh, mercredi.