Des États généraux du hockey féminin sont nécessaires, selon Danièle Sauvageau

(98,5 Sports) - Les joueuses canadiennes ont joué devant . Malgré tout, il semble que le hockey féminin vit des moments difficiles au Canada. L'ancienne entraîneuse Danièle Sauvageau, aujourd'hui conseillère et conférencière en coaching exécutif et sportif, brosse un portrait plutôt triste de la situation. Selon elle, il faut agir vite.

Le 5 mars, les Canadiennes de Montréal ont remporté la Coupe Clarkson de la Ligue canadienne de hockey féminin, contre l'Inferno de Calgary. Elles en étaient à leur quatrième conquête depuis 2009.

Déception majeure aux cœurs des joueuses victorieuses, néanmoins, aucun média canadien n’a diffusé le match en français. Les amateurs de hockey féminin ont dû se contenter d’une partie diffusée en anglais, sur le réseau Sportsnet. Plusieurs observateurs, dont des joueuses, ont par la même occasion souligné l’importance de trouver un diffuseur francophone pour le hockey féminin canadien.

Manque d’intérêt des amateurs de sports à l’égard du hockey féminin? Manque de volonté des médias? Manque d’organisation? Manque d’argent?

L’attaquante des Canadiennes Caroline Ouellette, 37 ans, avait déclaré quelques jours plus tard que c’était un cercle vicieux. «On a besoin des médias pour attirer des spectateurs et on a besoin de spectateurs pour attirer les médias. C'est la même chose avec les commanditaires et c'est ce qui fera la différence entre le succès ou l'échec de notre ligue», pouvait-on lire dans un article de La Presse, publié le 9 mars.

À la suite de ce constat décevant, une autre question s’est imposée : est-ce que le hockey féminin est en santé au Canada?

Un milieu toujours très précaire

En entrevue avec l’animateur Mario Langlois Danièle Sauvageau a livré un long plaidoyer sur l’exceptionnelle qualité du hockey féminin au Canada. De manière nuancée, elle a cependant indiqué que sa santé est encore très fragile. Pire encore, il serait urgent de rassembler les intervenants les plus importants afin de réfléchir à la précarité du hockey féminin canadien, qu’il soit professionnel ou amateur.

«Je suis quand même contente de voir la progression du hockey féminin au cours des dernières années, a déclaré Mme Sauvageau. Mais si je reculais de 20 ans et me projetais en 2017, je serais déçue de la situation, surtout au Québec. Surtout à la suite des premiers Jeux olympiques de 1998.»

«En 2002, on est passé de 30 000 à 85 000 petites filles qui jouent au hockey au Canada, a-t-elle poursuivi. On s’était alors dit que le sport était grandissant. Oui, le hockey s’est beaucoup développé au niveau scolaire (dont les cégeps et les universités). Mais le hockey féminin au Québec reste très fragile à propos des investissements humains et financiers. »

Selon elle, la province est une pépinière de bonnes joueuses. Mais la faible popularité du hockey féminin, notamment, mine toujours son avenir.

«Lorsqu’on parle du développement à long terme d’une athlète, on ne peut pas dissocier le milieu professionnel du milieu amateur. Les joueuses qui sont avec les Canadiennes de Montréal ont d’abord évolué au niveau mineur, collégial et universitaire. Est-ce qu’il existe assez d’équipes professionnelles? Probablement pas. Mais, les formations existantes ont déjà de la difficulté à rester en vie financièrement…»

«Il faut que ça change»

D’après Sauvageau, des gens du monde entier observent ce qui se passe au pays. De nombreuses filles comme Marion Allemoz, une ancienne de l’équipe nationale française qui évolue maintenant avec les Canadiennes de Montréal, veulent venir jouer au pays.

«Pourtant, Hockey Canada continue à faire la promotion du hockey américain auprès de nos joueuses canadiennes et québécoises, a déploré Sauvageau. On leur dit qu’elles devraient évoluer au niveau universitaire au lieu de rester ici… Si on veut vraiment développer un produit, on doit réunir tout le monde autour de la table afin de se demander ce que l’on fait avec notre hockey féminin au Canada. Il faut que quelque chose change.»

Beaucoup trop de joueuses canadiennes, par exemple, quitteraient le pays pour aller jouer aux États-Unis. «On donne beaucoup trop de valeur au hockey féminin américain.»

