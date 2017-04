Desharnais donne la victoire aux Oilers en prolongation (vidéo)

EDMONTON - David Desharnais a marqué le but vainqueur alors qu'il ne restait que 1:45 à la première période de prolongation et les Oilers d'Edmonton ont complété leur remontée pour l'emporter 4-3 face aux Sharks de San Jose, jeudi soir.

Desharnais, posté dans l'enclave, a déjoué Martin Jones d'un tir sur réception sur une passe de Leon Draisaitl pour mettre fin à la rencontre.



En troisième période, l'ancien attaquant du Canadien de Montréal a également obtenu une mention d'aide sur le but égalisateur de son coéquipier.



Les Oilers prennent donc les devants 3-2 dans cette série quart de finale de l'Association Ouest.



Patrick Maroon, Mark Letestu, et Oscar Klefbom ont marqué du côté des Oilers. Mikkel Boedker, Patrick Marleau, et David Schlemko ont répliqué pour les Sharks.





Après avoir subi une défaite humiliante de 7-0 lors de la quatrième rencontre, les Oilers ont dominé les 10 premières minutes de la rencontre.



La troupe de Todd McLellan a pris les devants rapidement en première période. Patrick Maroon a sauté sur le rebond de Matt Benning pour s'inscrire au pointage à 5:28 du début de la rencontre.



Quelques minutes plus tard, les Sharks ont inscrit deux buts pour prendre les devants 2-1 avant de retraiter au vestiaire pour le premier entracte.



Les Sharks ont profité d'un mauvais changement chez les Oilers. Joe Thornton et Marleau se sont amenés à deux contre un. Le tir des poignets de Thornton a oscillé tout près de la ligne des buts et Marleau en a profité pour l'enfoncer derrière Cam Talbot.



David Schlemko a creusé l'écart 3-1, lorsque son tir des poignets s'est faufilé au travers les joueurs, dans la cage adverse.



Mark Letestu a profité de la pénalité donnée à Brent Burns pour inscrire le deuxième but des Oilers à la fin du deuxième engagement.



Les Sharks ont étouffé l'attaque des Oilers la grande majorité de la troisième période, avant que Klefbom ne laisse partir un tir frappé de la ligne bleue pour égaler la marque, avec moins de trois minutes à jouer en fin de rencontre.



Le sixième match de la série se transportera à San Jose, samedi soir.