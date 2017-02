Desharnais laissé de côté

(98,5 Sports) - Tout juste de retour au jeu, David Desharnais a été laissé de côté pour le match face aux Capitals samedi. Il sera remplacement dans l'alignement par Sven Andrighetto.

De retour après avoir raté 24 matchs en raison d'une blessure au genou, Desharnais avait participé aux deux dernières rencontres. Il avait marqué le but gagnant contre les Sabres de Buffalo le 31 janvier dernier. En 27 rencontres cette saison, l'attaquant a marqué quatre buts et ajouté six mentions d'aide.

De son côté, Andrighetto prendra part à un 21e match cette saison. Le Suisse de 23 ans a inscrit deux buts et six mentions d'aide. Ses deux buts et quatre de ses mentions d'aide ont été obtenues lors de ses 10 dernières sorties. Lors de ces dix matchs, Andrighetto a affiché un ratio défensif de plus-4.

(Avec La Presse Canadienne)