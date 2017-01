Deux buts de Kuznetsov dans une victoire des Capitals

NEWARK, N.J. - Evgeny Kuznetsov a inscrit deux buts, Alex Ovechkin a ajouté un but et une aide et les Capitals de Washington ont battu les Devils du New Jersey 5-2, jeudi, pour arriver à la pause du match des étoiles avec le plus haut total de points à travers la LNH.

Andre Burakovsky et Lars Eller ont aussi marqué pour les Capitals, qui ont récolté 72 points en 49 matchs et qui visent un deuxième titre du trophée des Présidents d'affilée. Le défenseur Dmitry Orlov a obtenu deux aides et Braden Holtby a effectué 27 arrêts devant le filet des Capitals, qui ont un dossier de 13-1-2 à leurs 16 derniers matchs.



Stefan Noesen et Adam Henrique ont fourni la réplique des Devils, qui ont encaissé un sixième revers de suite devant leurs partisans. Noesen avait été acquis des Ducks d'Anaheim via le ballottage, mercredi.



Keith Kinkaid a accordé quatre buts sur 17 lancers avant de céder sa place devant le filet des Devils à Cory Schneider. Ce dernier a repoussé 18 lancers avant de voir Kuznetsov inscrire son deuxième but du match dans un filet désert.



Les Devils partagent le dernier rang de l'Association de l'Est avec les Red Wings de Detroit au niveau des points cette saison.