Deux buts de Lee dans un gain des Islanders

NEW YORK - Anders Lee a inscrit deux buts en avantage numérique et il a propulsé les Islanders de New York vers un gain de 4-2 face aux Kings de Los Angeles, samedi.

John Tavares a ajouté un but et une aide, tandis que Jason Chimera a aussi touché la cible pour les Islanders, qui ont signé une troisième victoire de suite et qui ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs. Jean-François Bérubé a effectué 34 arrêts et il a signé une première victoire cette saison en trois départs.



Drew Doughty a récolté un but et une aide et Jeff Carter a été l'autre buteur des Kings, qui ont encaissé un troisième revers consécutif. Peter Budaj a repoussé 32 tirs.



Après que les Kings eurent inscrit deux buts en troisième période pour créer l'égalité, Lee a donné les devants pour de bon aux Islanders à 9:31. Il a dévié un tir de Nick Leddy derrière Budaj pour son 17e but de la saison.