Deux buts de Little et un record pour Pavelec

WINNIPEG - Bryan Little a inscrit deux buts en avantage numérique, Ondrej Pavelec a établi un record d'équipe pour les arrêts en une période et les Jets de Winnipeg ont infligé un troisième revers de suite aux Blues de St. Louis en l'emportant 5-3, samedi.

Pavelec, qui disputait un deuxième match cette saison après avoir été rappelé des mineures mardi, a fracassé son propre record de la franchise d'Atlanta/Winnipeg en stoppant 25 tirs en deuxième période. Il avait stoppé 24 tirs en une période le 31 octobre 2009, quand les Thrashers d'Atlanta avaient défait les Sénateurs d'Ottawa 3-1.



Samedi, il a terminé la rencontre avec 34 arrêts à son dossier.



Du côté des Blues, Pheonix Copley, de North Pole, en Alaska, effectuait un premier départ dans la LNH et il a effectué 24 arrêts. Il avait participé à une rencontre la saison dernière.



L'entraîneur-chef des Blues, Ken Hitchcock, avait laissé Jake Allen à la maison pour qu'il puisse «tourner la page» après avoir été chassé de son filet deux fois lors d'une défaite de 7-3 face aux Capitals de Washington, jeudi.



Blake Wheeler, Mark Scheifele et Nikolaj Ehlers, en avantage numérique, ont aussi touché la cible pour les Jets. Dustin Byfuglien, Mathieu Perreault et Jacob Trouba ont amassé deux aides chacun. Scheifele et Ehlers ont aussi récolté une aide chacun.



Kevin Shattenkirk a réussi un doublé pour les Blues, tandis que Paul Stastny a inscrit un but et une aide. Jaden Schwartz a récolté deux aides.