Deux buts de Schwartz mènent les Blues à la victoire

SAINT-LOUIS - Jaden Schwartz a marqué à deux reprises permettant aux Blues de St. Louis de poursuivre leur domination face aux Coyotes de l'Arizona en l'emportant 4-1, lundi soir.

Les Blues ont récolté une 10e victoire consécutive face aux Coyotes.

Il s'agissait d'une 10e victoire pour la troupe de Mike Yeo lors de ses 12 derniers matchs. Les Blues se trouvent à un point du troisième rang de la section Centrale, détenu par les Predators de Nashville.



En revanche, les Coyotes ont eux perdu six de leurs sept derniers affrontements. Les deux équipes croiseront le fer à nouveau mercredi, à Glendale.



Alex Pietrangelo et Vladimir Tarasenko ont respectivement marqué un but pour les Blues.

Jake Allen a repoussé 21 rondelles, affichant un dossier de 7-0 face aux Coyotes. Il a également remporté huit de ses 10 derniers départs, allouant seulement 13 buts.



Anthony DeAngelo a marqué le seul but des Coyotes, tandis que Mike Smith a effectué 24 arrêts.