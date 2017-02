Deux buts et une passe pour Charles Hudon dans la victoire des IceCaps

SAINT-JEAN, T.-N.-L. - Charles Hudon a égalisé la marque à 15:07 de la troisième période en plus d'aider son coéquipier Chris Terry à inscrire le but gagnant 33 secondes plus tard, permettant aux IceCaps de Saint-Jean de l'emporter 5-4 face aux Devils d'Albany, samedi.

Hudon a terminé la rencontre avec deux buts et une mention d'assitance et Terry a récolté un but et deux aides pour les IceCaps (25-23-8). Stefan Matteau et Brett Lernout ont inscrit les deux autres buts des vainqueurs, alors que Yann Danis a bloqué 29 lancers.

Reece Scarlett, Luke Gazdic, Petr Straka et Nick Lappin ont été les buteurs du côté des Devils (31-23-2). Mackenzie Blackwood a effectué 28 arrêts.

Les IceCaps, le club-école du Canadien, n'ont pas capitalisé lors de deux avantages numériques, alors que les Devils ont bousillé quatre occasions.