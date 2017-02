Deux buts pour T.J. Oshie dans la victoire des Capitals sur les Wings

WASHINGTON - T.J. Oshie a marqué deux buts et a participé au filet de John Carlson, qui brisait l'impasse en troisième période, et les Capitals de Washington ont défait les Red Wings de Detroit 6-3 jeudi soir.

Les Capitals, meneurs au classement général de la LNH avec 82 points, ont récolté une 11e victoire d'affilée à domicile.



Henrik Zetterberg avait permis aux Red Wings d'égaler le score à 3-3 dès la deuxième minute de jeu du troisième vingt. Oshie a cependant intercepté la rondelle profondément en zone rivale, s'est présenté devant le filet et remis la rondelle à Carlson dont le tir frappé a déjoué Petr Mrazek à 4:15.



Oshie avait réussi son 21e but de la saison après 76 secondes de jeu en deuxième période et il a ajouté le filet d'assurance lors d'un avantage numérique alors qu'il restait un peu moins de six minutes à jouer au temps réglementaire.



Oshie totalise 23 points à ses 19 derniers matchs, et les Capitals présentent une fiche de 20-0-1 lorsque l'ailier droit amasse au moins un point.



Marcus Johansson, Brett Connolly et Nicklas Backstrom ont inscrit les autres buts des vainqueurs.



Andreas Athanasiou avait marqué les deux premiers buts des Red Wings.