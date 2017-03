Deux clubs de la LNH disputeront deux matchs de saison régulière en Suède

NEW YORK - L'Avalanche du Colorado et les Sénateurs d'Ottawa disputeront deux rencontres de saison régulière en Suède la saison prochaine.

C'est la première fois depuis 2011 que la LNH présentera des matchs officiels en Europe.

La LNH et et l'Association des joueurs ont annoncé vendredi leur nouvelle Série globale, dont les deux premiers matchs seront disputés à Stockholm, les 10 et 11 novembre 2017. Il s'agira du sixième séjour de la ligue en Europe et des septième et huitième matchs à être joués en Suède.

Le capitaine de l'Avalanche est l'attaquant suédois de 24 ans Gabriel Landeskog, tandis que celui des Sénateurs est le défenseur suédois de 26 ans Erik Karlsson, vainqueur du trophée Norris en 2012 et 2015. Les deux équipes ont également aligné parmi les deux plus grands joueurs suédois de l,histoire, soit Peter Forsberg au Colorado et Daniel Alfredsson à Ottawa.

Cette saison, 84 Suédois ont évolué dans la Ligue nationale.

La LNH prévoit également une annonce en Chine la semaine prochaine. Le commissaire Gary Bettman sera d'ailleurs sur place. La ligue a déclaré être intéressée à disputer des matchs en Chine, dont la capitale, Pékin, accueillera les Jeux olympiques d'hiver de 2022.