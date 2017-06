Dion Phaneuf rejette la demande des Sénateurs

(98,5 Sports) - Le défenseur Dion Phaneuf des Sénateurs d'Ottawa ne laissera pas tomber sa clause de non-mouvement dans le but d'accommoder son patron.

L'informateur hockey de TSN, Bob McKenzie, l'a annoncé sur son fil Twitter.

Dion Phaneuf is not expected to waive his NMC, as was requested by OTT. That means Phaneuf would have to be protected in expansion draft.