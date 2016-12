Dix victoires d'affilée pour les Blue Jackets (vidéo)

COLUMBUS, Ohio - Cam Atkinson a amassé deux buts en plus de marquer en tirs de barrage pour aider les Blue Jackets de Columbus à battre les Kings de Los Angeles 3-2, mardi, récoltant une 10e victoire de suite, un record de concession.

Curtis McElhinney a réalisé 44 arrêts et Sam Gagner a inscrit le but décisif en fusillade, pour permettre aux siens de demeurer invaincus depuis le 26 novembre.



Les Blue Jackets ont amassé au moins un point dans 12 matchs de suite, ont amélioré leur fiche à 21-5-4 et accueilleront les Penguins de Pittsburgh, jeudi, avec la chance de s'emparer du premier rang de la section métropolitaine.



Jeff Carter a inscrit deux buts pour les Kings, dont celui qui a créé l'égalité à 10:16 de la troisième période. Peter Budaj a repoussé 25 lancers, mais a donné deux buts en fusillade.

