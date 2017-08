Don Maloney nommé v-p des opérations hockey avec les Flames de Calgary

CALGARY - Les Flames de Calgary ont nommé Don Maloney au poste de vice-président des opérations hockey.

Maloney, qui s'est joint aux Flames en 2016 à titre de dépisteur, se rapportera directement au directeur général Brad Treliving.



Avant de s'associer aux Flames, Maloney a passé neuf saisons à titre de vice-président exécutif, directeur général et gouverneur adjoint des Coyotes de l'Arizona.



Auparavant, il avait oeuvré pendant dix ans au sein de l'équipe de direction des Rangers de New York, notamment à titre de vice-président du personnel des joueurs et d'adjoint au directeur général.



Par ailleurs, les Flames ont annoncé qu'ils avaient conclu de nouvelles ententes avec Craig Conroy et Brad Pascall, deux adjoints au directeur général.