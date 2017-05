Ducks-Predators: la série est égale 1-1 (vidéo)

ANAHEIM, Calif. - Nick Ritchie a encore une fois marqué un but important pour les Ducks d'Anaheim, qui ont créé l'égalité dans la finale de l'Association Ouest en défaisant les Predators de Nashville 5-3, dimanche soir.

Ritchie, qui avait inscrit le but vainqueur en troisième période lors du septième match de la série de deuxième tour contre les Oilers d'Edmonton, a trompé la vigilance de Pekka Rinne dans les dernières minutes du deuxième vingt. Ses coéquipiers sont ensuite parvenus à tenir le coup pour remporter le deuxième duel entre les deux formations.

La série est maintenant égale 1-1 et elle se poursuivra mardi soir, au Bridgestone Arena de Nashville.

Sami Vatanen, Jakob Silfverberg, Ondrej Kase et Antoine Vermette, dans un filet désert, ont aussi enfilé l'aiguille pour les Ducks, qui sont venus de l'arrière deux fois pendant la rencontre. Ça n'a pas été une partie reposante pour le gardien John Gibson, mais il a tout de même signé la victoire grâce à 30 arrêts. Ryan Getzlaf s'est quant à lui fait complice de trois buts des siens.

Ryan Johansen a connu un bon match pour les Predators et il a obtenu un but et une mention d'assistance. James Neal et Filip Forsberg ont également touché la cible tandis que Rinne a repoussé 22 rondelles dans la défaite.

Les Ducks ont évité de tirer de l'arrière 0-2 à domicile lors d'une deuxième série consécutive.

La troupe de Peter Laviolette n'a pas mis de temps avant de reprendre là où elle avait laissé à la fin du premier match. Dès la cinquième minute de jeu, Ryan Johansen s'est échappé devant Gibson et il l'a déjoué d'un très bon tir des poignets du côté de la mitaine.

Johansen a refait des siennes quelques minutes plus tard, lors d'un avantage numérique. Il a remis le disque à Neal, qui n'a eu qu'à le pousser dans une cage laissée libre par Gibson, qui n'y voyait rien.

L'équipe locale a donné signe de vie avant la fin du premier engagement. Vatanen s'est présenté sur l'aile droite et il a décoché un puissant lancer frappé qui s'est logé à la droite de Gibson. Il s'agissait d'un premier but en séries pour le défenseur finlandais.

Le duo suédois composé de Silfverberg et de Rickard Rakell a pris les choses en mains dès le début de la deuxième période. Rakell a servi une passe spectaculaire à Silfverberg, seul à l'embouchure du filet, et ce dernier pas raté pareille occasion pour niveler le pointage.

Un peu plus de sept minutes plus tard, leur compatriote Filip Forsberg a cependant réduit au silence la foule du Honda Center en complétant un bel effort individuel de Viktor Arvidsson.

Les Ducks ont encore une fois trouvé le moyen de créer l'égalité, par l'entremise de Kase, avant que Ritchie marque le but victorieux. L'attaquant de 21 ans a décoché un tir des poignets qui a touché le casque de Rinne avant de faire bouger les cordages. Le gardien finlandais a plutôt mal paru sur la séquence pour une rare fois depuis le début du tournoi printanier.