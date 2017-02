Duel au sommet: Toews tranche en prolongation (vidéo)

ST. PAUL, Minnesota - Jonathan Toews a marqué un but en avantage numérique à 3:09 de la période de la prolongation et les Blackhawks de Chicago ont défait le Wild du Minnesota 4-3, mercredi soir.

Ryan Suter a été chassé pour avoir retenu un rival, à mi-chemin en prolongation, et lors de cet avantage numérique, Toews a poussé la rondelle entre les jambières de Darcy Kuemper à la suite d'un retour de lancer.



Les Blackhawks se sont approchés à cinq points du Wild et du sommet de l'Association Ouest. Le Wild a toutefois deux matchs de plus à disputer et les hommes de Joel Quenneville ont admis qu'il y avait un sentiment d'urgence avant d'amorcer la rencontre.



«Plus spécial qu'à l'habitude» -Toews

«Cette partie était plus spéciale que d'habitude, du moins pour notre équipe», a affirmé le capitaine des Blackhawks, qui a ajouté deux mentions d'assistance à son but vainqueur.



Richard Panik a obtenu un but et une aide. Ryan Hartman et Nick Schmaltz ont aussi enfilé l'aiguille pour les Blackhawks, qui ont mis fin à une séquence de huit revers contre le Wild, pendant la saison. Corey Crawford a stoppé 35 des 38 tirs dirigés vers lui.



/>«C'était une très grosse victoire, a insisté Quenneville. Nous devions gagner cette partie pour rester à une bonne distance.»



Jared Spurgeon, Zach Parise et Erik Haula ont répliqué pour le Wild. Nino Niederreiter s'est fait complice de deux buts des siens et Kuemper a terminé le duel avec 28 arrêts.

Faits saillants:





«Nous avons eu des occasions de marquer, mais quand ils ont eu besoin d'un arrêt, ils l'ont obtenu, a mentionné l'entraîneur-chef du Wild, Bruce Boudreau. Normalement, quand tu ne trouves pas le fond du filet sur tes bonnes occasions, de mauvaises choses se produisent.»



Haula a touché la cible alors qu'il restait 3:03 à jouer au troisième vingt pour créer l'égalité 3-3. Le défenseur Marco Scandella a transporté la rondelle dans la zone des Blackhawks et il a effectué une passe du revers à Haula, qui a envoyé le disque au-dessus du bloqueur de Crawford.



«Ça ressemblait un peu à un match de séries éliminatoires», a conclu Haula.