Duel entre les frères Nylander à Buffalo

BUFFALO, N.Y. - Les Sabres de Buffalo ont fait appel à Alexander Nylander, leur principal espoir, et il doit faire ses débuts dans la LNH contre son frère plus âgé.

Les Sabres ont rappelé Nylander de leur club-école à Rochester dans la Ligue américaine, lundi, avant le match en soirée contre les Maple Leafs de Toronto, qui alignent William Nylander.



Alexander Nylander a été réclamé au huitième rang au repêchage de l'an dernier et il a obtenu neuf buts et 18 passes en 62 matchs à Rochester.



L'attaquant a totalisé cinq buts et sept passes avec l'équipe de Suède au championnat du monde junior, terminant à égalité en tête du tournoi avec 12 points.



William Nylander a été nommé la recrue du mois de mars dans la LNH après avoir amassé quatre buts et 10 passes en 14 matchs.