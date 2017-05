Duel entre les Rangers et les Sabres au Citi Field à la Classique hivernale

NEW YORK - Dix ans après avoir été les hôtes de la première mouture de la Classique hivernale, les Sabres de Buffalo auront l'honneur de célébrer le 10e anniversaire de cet événement devenu incontournable, cette fois face aux Rangers de New York au Citi Field, le domicile des Mets de New York, le 1er janvier 2018.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, en a fait l'annonce mardi soir au Madison Square Garden, pendant le sixième match de la série demi-finale de l'Association de l'Est entre les Rangers et les Sénateurs d'Ottawa.



Les Sabres et les Rangers en seront tous deux à une deuxième participation à la Classique hivernale.



En 2008, sous des flocons au stade Ralph Wilson à Buffalo, les Sabres avaient subi un revers de 2-1 en tirs de barrage face aux Penguins de Pittsburgh.



Quatre ans plus tard, au Citizen Park de Philadelphie, les Rangers avaient arraché une victoire de 3-2 aux Flyers.



Les Sabres agiront à titre de club receveur à cause de règles qui stipulent que les Rangers doivent disputer leurs matchs locaux au Madison Square Garden.