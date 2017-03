Dur coup pour les Islanders

NEW YORK - Bryan Little a inscrit deux buts, Connor Hellebuyck a stoppé 27 lancers et les Jets de Winnipeg ont doublé les Islanders de New York 4-2, jeudi soir, pour mettre fin à une séquence de quatre revers.

Mathieu Perreault et Adam Lowry ont aussi marqué pour les Jets, qui devaient affronter les Devils du New Jersey, mardi, mais le match a été remis en raison du mauvais temps.



Little a touché la cible deux fois en première période après que le défenseur des Islanders Adam Pelech eut ouvert le pointage 38 secondes après le début de la rencontre. Perreault et Lowry ont quant à eux enfilé l'aiguille au deuxième vingt.



Les Jets montraient un dossier de 0-3-1 à leurs quatre dernières parties et une fiche de 2-8-2 contre les équipes de la section Métropolitaine, cette saison. Les Jets avaient perdu leurs quatre derniers affrontements contre les Islanders.



Mais à la suite du but de Pelech, les Islanders n'ont pas réussi à poursuivre leur élan. Anders Lee a été l'auteur de l'autre but des locaux et Thomas Greiss a réalisé 24 arrêts.