Dwight King s'amène à Montréal

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal a fait l'acquisition d'un vainqueur de deux Coupes Stanley. Il a obtenu l'attaquant Dwight King des Kings de Los Angeles, en retour d'un choix conditionnel de 4e tour en 2018.

Âgé de 27 ans, Dwight Kinga joué 63 matchs avec les Kings depuis le début de la saison. Il a enregistré 15 points (8 buts, 7 aides) et écopé de 10 minutes de pénalité. King affiche une moyenne de temps de jeu de 14 min par match et a complété 96 mises en échec.

Kinga pris part à 348 matchs en saison régulière depuis ses débuts dans la LNH en 2010-2011. En carrière, l’attaquant de 6 pi 4 po et 229 lb a obtenu 108 points (52 buts, 56 aides) et écopé de 96 minutes de punition, en plus de montrer un différentiel de +5. Il a ajouté deux buts en désavantage numérique et huit buts victorieux.

Un produit des Hurricanes de Lethbridge (WHL),Kinga inscrit 25 points (10 buts, 15 aides) en 69 matchs de séries éliminatoires. Il a remporté la coupe Stanley avec les Kings en 2012 et en 2014.

Originaire de Meadow Lake, en Saskatchewan,Kinga été sélectionné en quatrième tour, 109e au total par les Kings lors du repêchage amateur de la LNH en 2007

