Emelin absent de l'entraînement... et heureux de l'être!

BROSSARD, Qc - L'attaquant Andrew Shaw et le défenseur Alexei Emelin étaient absents de l'entraînement du Canadien de Montréal, jeudi matin, à quelques heures de l'affrontement face au Wild du Minnesota au Centre Bell.

Shaw souffre toujours de symptômes de commotion cérébrale à la suite d'une violente mise en échec de la part du défenseur des Bruins de Boston Torey Krug, lundi dernier, en première période d'un éventuel revers de 2-1 du Tricolore en prolongation.



Emelin, lui, avait des raisons plus emballantes de ne pas fouler la patinoire du Complexe Bell en matinée puisque sa conjointe Valentina est sur le point de donner naissance au troisième enfant du couple.



On sait d'ores et déjà que Carey Price défendra la cage du Tricolore jeudi, mais l'entraîneur-chef Michel Therrien n'a pas révélé quel gardien allait être d'office face aux Blue Jackets de Columbus, vendredi.