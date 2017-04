Le Lightning est toujours dans la course aux séries

(98,5 Sports) - Le Lightning de Tampa Bay est toujours dans la course aux séries éliminatoires grâce à sa victoire de 4-2 signée contre les Canadiens de Montréal, vendredi soir, au Centre Bell.

Yanni Gourde (avec deux buts), Nikita Kucherov (1 but et une mention d’aide) et Alex Killorn ont mené l’attaque de la formation floridienne.

Du côté des Canadiens, Dwight King compté son premier filet dans l’uniforme du Tricolore sur une échappée.

Arturri Lahkonen (17e), a inscrit l’autre filet des siens.

Plus de détails venir.

La description du match en direct

Première période

Après une mise en jeu remportée par Philipp Danault, le tir du défenseur Nikita Nesterov frappe le poteau du gardien du Lightning.

Peu de temps après, celui-ci est puni pour double échec, à 18:30.

Les Canadiens ont résisté au premier jeu de puissance de l'adversaire.

Le dangereux attaquant du Lightning, Nikita Kucherov, se défait aisément d'un défenseur, mais son lancer est stoppé par Carey Price de la mitaine.

Price bloque un bon tir du revers d'Alex Killorn, à 13:33. Le numéro 31 joue un excellent début de match.

Enfin, les joueurs du Tricolore montrent un peu de combativité: Brendan Gallagher prend un lancer sur Vasilevskiy.

Le gardien fera d'ailleurs un bel arrêt devant Artturi Lekhonen. Disons, qu'il avait échappé le disque juste avant.

À 9:39, Philipp Danault envoie la rondelle sur le poteau en tentant de surprendre le gardien derrière le filet. Son trio dispute un bon début de partie.

Le Québécois Yanni Gourde (5e) prend le retour de lancer de Kucherov et marque le premier but de la soirée, à 8:18. Candiens 0 - Lightning 1.

Les hommes de Claude Julien offrent une bonne performance en zone du Lightning, mais ils n'arrivent pas à compter. De plus, les joueurs de la formation floridienne sont très énergiques.

Encore une fois, Nikita Kucherov (40e) récupère habilement une passe aérienne pour ensuite loger le disque dans la lucarne du filet de Carey Price, à 0:10. Ondrej Palat obtient une mention d'aide. Candiens 0 - Lightning 2.

Tirs au but:

Canadiens: 8 - 0 - 0: 8

Lightning: 13 - 0 - 0: 13

Deuxième période

À 15:27, l'attaquant du Lightning Ondrej Palat est chassé pour obstruction.

Le Tricolore n'a pas cependant pas été en mesure de profiter de cette attaque à cinq.

Très peu d'arrêt de jeu entre la 15e et la 10e minute de jeu.

Dwight King (9e) surprend tout le monde quand il reçoit une passe d'Artturi Lehkonen à la ligne centrale et s'échappe fin seul contre le gardien du Lightning. Il marque son premier filet dans l'uniforme des Canadiens après avoir tiré la rondelle entre les jambières de Vasilevskiy. Canadiens 1 - Lightning 2.

Soudain, les Canadiens ont retrouvé un peu de conviction.

De nulle part, Alex Killorn (19e) se sauve à toute vitesse avec le disque à partir de la ligne bleue du Tricolore. Alors qu'il réussit à devancer Brandon Davidson, il loge la rondelle dans le coin gauche du filet de Carey Price. Le défenseur a mal paru sur ce jeu. C'est Andrei Markov qui a causé un revirement. Canadiens 1 - Lightning 3.

Alex Galchenyuk est hué par les amateurs du Tricolore à la suite d'un jeu raté en zone adverse. Pas facile pour l'attaquant ces temps-ci...

Tirs au but:

Canadiens: 8 - 7 - 0: 15

Lightning: 13 - 4 - 0: 17

Troisième période

À 19:25, Paul Byron bat de vitesse Jake Dotchin, qui plonge quelques instants plus tard pour enlever la rondelle au petit attaquant des Canadiens. Résultat: avantage numérique pour le Tricolore.

Le Lightning est excellent en désavantage numérique et la foule s'impatiente... la formation montréalaise n'offre pas un superbe spectacle.

Dotchin est de retour au jeu.

Très mauvaise soirée pour Alex Galchenyuk: il accroche Vladislav Namestnikov, et est chassé, à 17:10.

Toujours en désavantage numérique, les Canadiens sont dans la zone du Lightning quand Lehkonen (17e) prend un tir qui dévie la lame du bâton d'un défenseur. Canadiens 2 - Lightning 3.

Quelques secondes plus tard, Le Lightning reprend une avance de deux buts quand Yanni Gourde (6e) inscrit son deuxième filet du match, à 15:03. Bel échange entre trois joueurs. Canadiens 2 - Lightning 4.

Pénalité à Braydon Coburn pour avoir retardé le match, à 9:28.

Alexander Radulov rate une chance en or quand Vasilevskiy plonge à sa gauche pour bloquer son tir. Le filet était complètement ouvert pour l'attaquant russe, qui a même levé les bras pour célébrer son but.

Deux minutes plus tard, le joueur de centre du Lightning, Braydon Coburn, obtient une échappée, mais Carey Price ferme la porte.

Un puissant lancer de Gallagher frappe le poteau. Sur la séquence, Anton Stralman est puni pour avoir fait trébuché Tomas Plekanec, à 2:07.

Tirs au but:

Canadiens: 8 - 7 - 13: 28

Lightning: 13 - 4 - 5: 22