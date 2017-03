En direct: Canadiens 0 - Flames 2, 2e période

(98,5 Sports) - C'est sans les services de son gardien numéro un que les Canadiens de Montréal affrontent ce soir les Flames à Calgary.

Carey Price devait être le gardien partant pour le match. Atteint d'un virus, il a toutefois cédé sa place au réserviste Al Montoya qui garde le filet du Tricolore. Price est néanmoins sur le banc à titre de gardien substitut.

Détenteur d'un dossier de 8-5-3, d'une moyenne de buts alloués de 2,58 et d'un taux d'arrêts de ,913, Montoya en est à sa première sortie depuis le 27 février, lorsqu'il avait signé un gain de 4-3 contre les Devils du New Jersey.

Le jeune attaquant Michael McCarron est de retour dans la formation, tout comme le défenseur Alexei Emelin qui a pris la place du nouveau venu Brandon Davidson. Emelin joue avec Jeff Petry.



Les attaquants Tomas Plekanec, Alexander Radulov et Brian Flynn sont également absents de la partie en raison de blessures.

Quant aux Flames (36-26-4; 76 points), ils connaissent beaucoup de succès ces derniers temps. Depuis leur défaite de 5-1 au Centre Bell, le 24 janvier, la fiche de l'équipe est de 12 victoires, deux revers et une défaite en prolongation.

En fait, le match met en présence deux des meilleures formations des dernières semaines dans la LNH. Le Canadien s'est présenté à Calgary avec une séquence de six victoires tandis que les Flames ont remporté leur sept dernières sorties.



Le résumé du match en direct



Première période

Le trio de Pacioretty, Danault et Gallagher affronte celui de Backlund, Frolik et Tkachuk lors de la première mise en jeu.

Danault rate une belle occasion de marquer au cours de sa seconde présence sur la patinoire. Devant le filet, il est passé tout près de déjouer le gardien des Flames grâce à une belle passe de Pacioretty provenant de derrière le filet.

Ce trio commence bien le match.

À la troisième minute de jeu, c'est la première présence de McCarron, qui joue à l'aile droite avec Ott (au centre) et Martinsen. Lourde unité !

Grâce à une magnifique feinte de Matthew Tkachuk (31e) à l'entrée du territoire du Tricolore, Mark Giordano compte un superbe but, à 12:22. Libre dans l'enclave, le défenseur a logé le disque dans la lucarne, à la gauche de Montoya. Mentionnons que la passe de l'attaquant des Flames qui a orchestré le jeu de manière admirable. Canadiens 0 - Flames 1. Notons que l'Américain Matthew Tkachuk, 19 ans, est le fils de Keith, qui a aujourd'hui 44 ans.

Tkachuk shake, Giordano bake pic.twitter.com/hSSaZyM3tg — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 10 mars 2017

Ayant déjà placé son équipe dans le pétrin lors du premier but des Flames, Alexei Emelin commet une seconde erreur quand il est très chancelant autour du filet de Montoya à la 13e minute. Ce n'est pas un bon retour au jeu pour le défenseur du Tricolore.

Première supérioté numérique de la soirée quand Shea Weber est puni à 5:41. Toutefois, les Flames n'ont pu profiter de l'occasion.

À 1:26, Dougie Hamilton est chassé pour son coup de bâton au visage de Phillip Danault.

Les Canadiens sont très timides au cours de la première minute de l'avantage numérique.

Tirs au but

Canadiens 5 - 0 - 0: 5

Flames: 16 - 0 - 0: 16

Deuxième période

Les Canadiens profitaient encore de quelques secondes en avantage numérique, mais ils n'ont rien fait de très convaincant.

Le défenseur des Flames, T.J. Brodie, déjoue deux défenseurs et le gardien du Tricolore, mais durant sa feinte finale, il ne parvient pas à mettre la rondelle dans le filet.

Les joueurs des Canadiens sont-ils fatigués? Ils sont amorphes depuis au moins 15 minutes. En plus, ils semblent manquer de concentration.

À 14:20, Paul Byron et Kris Versteeg sont chassés pour s'être battu.

À 11:24, trois tirs au but, les Flames réussissent finalement à inscrire un deuxième but lorsque le lancer de Michael Stone (2e) frappe le poteau pour pénétrer ensuite dans le filet. Canadiens 0 - Flames 2. Peu de temps avant, Shea Weber a cafouillé à la ligne bleue de l'adversaire, ce qui a permis aux joueurs de Calgary de filer vers le territoire du Tricolore.

Depuis le second but, les Montréalais se sont réveillés pour joueur soudainement avec plus de mordant.

À 8:51, autre bagarre. Cette fois, se sont Steve Ott et Matt Bartkowski qui sont chassés.