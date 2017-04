En direct: Canadiens 1 - Rangers 0, 1re période

(98,5 Sports) - Ce qui était au départ une série quatre de sept est devenu un duel deux de trois entre les Canadiens de Montréal et les Rangers de New York. Les deux formations s'affrontent ce soir pour le cinquième match de la série quart de finale de l'Association Est, au Centre Bell.

Le cinquième match opposant les Rangers aux Canadiens est également présenté en direct sur les ondes des stations Cogeco Media, ce soir. ______________________________________________________________________

Les Rangers tenteront de répéter leur belle performance du match précédent, alors qu'ils ont limité les hommes de Claude Julien à 24 tirs, leur plus bas total jusqu'à maintenant.

De son côté, le Tricolore tentera certainement de limiter le nombre de revirements, qui ont coûté cher lors de la dernière partie. Les défenseurs du Tricolore voudront certainement mieux jouer dans leur territoire.

D'ailleurs, l'organisation des Canadiens peut compter sur les services du robuste défenseur Alexei Emelin, revenu au jeu spécialement pour le duel d'aujourd'hui. Il n'a pas joué au cours des deux semaines en raison d’une blessure.

Emelin évolue avec Nathan Beaulieu sur la troisième paire de défenseurs. Le retour d'Emelin signifie que Brandon Davidson a été laissé de côté, lui qui a participé aux deux parties jouées à New York dimanche et mardi. Nikita Nesterov, Brian Flynn, Michael McCarron et Andreas Martinsen sont les joueurs inactifs du côté des Canadiens.

Dans une série égale à deux parties de chaque côté et où le jeu s'est avéré plus viril qu'un peu tout le monde avait anticipé, le retour d'Emelin permet au Tricolore de compter sur un défenseur robuste au sein de ses trois tandems.

Chez les Rangers, Alain Vigneault a choisi de faire confiance au même groupe de joueurs que celui qui a créé l'égalité dans la série grâce à un gain de 2-1 mardi soir.

Carey Price est de nouveau devant le filet du Tricolore. Il fait face au vétéran Henrik Lundqvist.

La description du match en direct

Première période

Carey Price s'impose dès le début du match en étirant la jambière pour stopper un tir de Mats Zuccarello. C'était un but pratiquement assuré si l'attaquant avait pu prendre un bon tir à la suite de la magnifique passe de son coéquipier.

Alexei Emelin est chassé deux minutes pour avoir fait trébucher Pavel Buchnevich, à 5:23, mais son équipe résistera à l'attaque numérique des Rangers.

Après un tir en provenance de la ligne bleue, Artturi Lehkonen travaille avec acharnement près de Lundqvist pour conserver la rondelle: il réussit ensuite à contourner le filet du gardien pour enfiler l'aiguille, à 12:07. Canadiens 1 -Rangers 0.