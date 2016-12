Encore Crosby et les Penguins (vidéo)

PITTSBURGH - Sidney Crosby a inscrit son 22e but de la saison, Evgeni Malkin a ajouté un but et deux aides et les Penguins de Pittsburgh ont eu le dessus 7-2 sur les Rangers de New York, mardi, pour les rejoindre au sommet du classement de la section métropolitaine.

Bryan Rust, Phil Kessel, Justin Schultz, Patric Hornqvist et Nick Bonino ont aussi touché la cible pour les Penguins, qui ont amélioré leur fiche à 8-0-2 en décembre. Matt Murray a réalisé 26 arrêts et n'a pas subi la défaite en temps réglementaire à ses 13 derniers départs à domicile.



Michael Grabner a enregistré son 14e but pour les Rangers et Matt Puempel a ajouté son deuxième, mais les visiteurs n'ont pu tenir le rythme imposé par les Penguins. Antti Raanta a repoussé 40 lancers et a donné quatre buts en troisième période après que les Rangers eurent réduit l'écart à 3-2.

Faits saillants:

Il s'agit du plus haut total de buts accordés par les Rangers, cette saison. Les Penguins ont marqué six buts dans une victoire au Madison Square Garden, le mois dernier.