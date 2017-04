Eric Staal se remet tranquillement de son inquiétante chute

ST. PAUL, Minn. - Le joueur de centre Eric Staal du Wild du Minnesota a été victime d'une commotion cérébrale à la suite de sa collision tête première contre la bande.

Heureusement, cette dangereuse collision ne lui a pas causé d'autres blessures.

Staal semblait bien, mardi, lorsqu'il s'est adressé aux journalistes, même si le directeur-général Chuck Fletcher a reconnu que Staal se serait absenté pendant un certain temps si le Wild avait poursuivi son parcours en séries éliminatoires. Staal s'est rappelé la séquence du cinquième match de la série de première ronde contre les Blues de St. Louis quand il a trébuché près du filet adverse lors d'une échappée et qu'il est entré tête première à pleine vitesse contre la bande.



Staal a ajouté qu'il avait d'abord senti un engourdissement dans ses pieds, mais il a finalement été capable de se relever et de quitter la patinoire sans aide avant d'être conduit dans un hôpital voisin pour observation.