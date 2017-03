Et de 7 pour les Blackhawks!

NASHVILLE - Brian Campbell a marqué alors qu'il ne restait que 1:05 à la rencontre et les Blackhawks de Chicago l'ont emporté 5-3 face aux Predators de Nashville, samedi soir.

Ils ajoutent donc une septième victoire d'affilée à leur dossier.



Patrick Kane a récolté deux buts, incluant un but dans un filet désert, à la suite du but victorieux de Campbell. Jordin Tootoo et Jonathan Toews ont également inscrit un but chacun. Corey Crawford a bloqué 32 tirs.



Viktor Arvidsson a marqué à deux reprises et Calle Jarnkrok a ajouté un but pour les Predators, qui ont perdu leurs deux dernières rencontres.



Alors que l'égalité 3-3 persistait en fin de troisième période, Toews a refilé la rondelle à Campbell dans l'enclave, qui a battu Juuse Saros d'un tir des poignets. Saros a repoussé 28 rondelles.