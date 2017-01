Et de cinq pour les Capitals

OTTAWA - Braden Holtby a effectué 30 arrêts en route vers un deuxième blanchissage de suite, un cinquième cette saison, et les Capitals de Washington ont défait les Sénateurs d'Ottawa 1-0, samedi.

T.J. Oshie a inscrit l'unique but du match et les Capitals ont signé une cinquième victoire de suite.



Mike Condon a repoussé 19 tirs et les Sénateurs ont encaissé une quatrième défaite d'affilée.



Les Sénateurs disputaient un premier match depuis la veille du Nouvel An. Ils profitaient depuis de leur semaine de congé.



Le défenseur des Capitals Karl Alzner a ouvert la porte aux Sénateurs tard en troisième période en étant puni pour avoir donné de la bande à Mark Stone. Les Sénateurs ont obtenu quelques occasions, mais Holtby a été à la hauteur.